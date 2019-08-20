Песков: Путин в курсе ситуации с девушкой, пострадавшей на митинге в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в курсе инцидента, произошедшего с Дарьей Сосновской, пострадавшей от действий полиции на несогласованном шествии 10 августа в Москве. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что этот случай, "естественно, относится к числу резонансных" и глава государства получает о нем соответствующие доклады.

Ранее в интернете был опубликован видеоролик, на котором запечатлено, как двое полицейских задерживают девушку на несанкционированной акции, устроенной уже после согласованного митинга 10 августа, и один из них ударил задержанную в область живота. В МВД заявляли, что по факту применения физической силы в отношении девушки при задержании проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. В полиции также заверили, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.

Песков не смог сказать, ознакомился ли президент с этим видеороликом. "Я доподлинно не могу сказать, но не думаю, что он ознакомился с этим видео. Но безусловно, информацией об этом он располагает", - добавил он.

Пресс-секретарь также напомнил о мнении президента относительно митингов в Москве, которое тот выразил во время пресс-конференции во Франции в понедельник. В частности, Путин заявил, что виновники столкновений с органами правопорядка на массовых акциях в столице должны понести установленную законом ответственность. В то же время президент подчеркнул, что "граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав". Однако "никто - ни власти, ни какие-то группы граждан - не имеет права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений с властями", добавил российский лидер.