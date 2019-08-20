В Новосибирске в ходе ремонта дорог обнаружили дореволюционную каменную мостовую

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. В центре Новосибирска на Красном проспекте при снятии асфальта во время дорожных работ обнаружили каменную мостовую, которую, по мнению специалистов, построили в 1910 году. Для центра города это необычное явление, поскольку обычно старинные мостовые скрыты под несколькими толстыми слоями асфальта, рассказал ТАСС во вторник краевед, сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев.

"Мостовая явно дореволюционного мощения, тогда, когда начинали мостить Красный проспект (главная улица Новосибирска), в 1910 году. Там как раз Красный проспект идет наверх в районе храма Александра Невского, там мостовая сейчас находится на поверхности. После того, как сняли тонкий слой асфальта, который был сверху, ее стало возможно увидеть", - рассказал ТАСС Константин Голодяев.

По словам краеведа, в городе есть участки, где мостовые отлично сохранились до нынешних времен, например, на улице Дачная в Заельцовском районе. Однако, в историческом центре Новосибирска, на Красном проспекте и прилегающих улицах она находится на большой глубине, обычно под несколькими слоями асфальта. Так, в районе площади Свердлова, в нескольких сотнях метров от собора Александра Невского, по оценке краеведа, над мостовой не менее чем полуметровый слой асфальта.

"Асфальтировали всегда поверх, потому что мостовая сама по себе являлась прочным основанием для того, чтобы сверху положить асфальтированную дорогу. Средства на эту мостовую [нашли] в 1910 году, когда премьер-министр России Петр Столыпин к нам приезжал. Он определил источник финансирования мощения дорог. Это был попутный сбор с грузов проходящих через Ново-Николаевск (название Новосибирска до 1926 года) лошадьми и по железной дороге", - рассказал Голодяев, отметив, что работы по мощению улиц были очень дорогостоящими.

Он не уточнил, что будут делать с найденной мостовой, отметив, что этот вопрос находится в компетенции городских властей. Комментарий мэрии города ТАСС получить пока не удалось.