В Кремле не видели обращения о награждении бортпроводницы после ЧП с Ан-24 в Нижнеангарске

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели официального обращения вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака в адрес президента Владимира Путина с предложением наградить бортпроводницу Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажира самолета Ан-24, потерпевшего крушение в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск.

"Нет, пока я не видел такого предложения. Мы читали об этом в материалах СМИ, но непосредственного внесения пока не видели", - сказал представитель Кремля журналистам.

О том, что Турчак предложил наградить Лапуцкую, стало известно 19 августа. Вице-спикер Совета Федерации отметил геройский поступок бортпроводницы, подчеркнув, что "такие случаи необходимо отмечать на государственном уровне".

Утром 27 июня самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке он выехал за пределы полосы, столкнулся со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелся. Два члена экипажа погибли на месте, за помощью к медикам обратились более 30 человек, четверо, в том числе двое несовершеннолетних, были госпитализированы.