На Ставрополье за 1,5 года ликвидировано более 80 стихийных свалок

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Ставропольского края за 1,5 года ликвидировали более 80 стихийных мусорных свалок на площади 14 га, сообщила во вторник пресс-служба губернатора.

"В 2018 году по факту несанкционированного размещения отходов возбуждено 38 административных дел на сумму 2,5 млн рублей, ликвидировано 40 стихийных свалок общей площадью 5 га. Эта работа продолжается и в 2019 году. Уже возбуждено 35 административных дел, наложено штрафов на сумму 2 млн рублей. Ликвидировано 44 места несанкционированного размещения отходов на 9 га", - говорится в сообщении.

Власти региона ставят целью развитие системы переработки отходов. "Мы должны ставить перед собой цель: в 2024 году перерабатывать уже не менее 60% твердых коммунальных отходов в крае", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

В рамках нацпроекта "Экология" в 2020 году в регионе планируется ликвидировать четыре самые крупные свалки. К концу 2024 года от мусора должно быть очищено более 25 га в Железноводске, Пятигорске, Лермонтове и Нефтекумске. Эта работа улучшит качество жизни 288,8 тыс. человек.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина и включает в себя 11 федеральных проектов.