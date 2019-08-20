Пятеро детей получат лечение за счет пожертвований, взысканных по делу Жанны Фриске

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пятеро детей, нуждающиеся в лечении онкологических заболеваний, пройдут его за счет средств, взысканных с наследников Жанны Фриске. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель благотворительной организации "Русфонд".

"Деньги, пришедшие на счет Русфонда в уплату долга по делу Жанны Фриске, пойдут на лечение пяти детей со злокачественными опухолями", - сказал собеседник агентства.

Средства получат дети от трех до 14 лет, проживающие в Сочи, Чувашии, Самарской области и Санкт-Петербурге. Общая сумма составляет 13 млн 653 тыс. 214 рублей.

В "Русфонде" пояснили, что сумма на лечение - это остаток долга наследников Фриске. Деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы были обязаны вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению.

В начале августа "Русфонд" получил все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы.

Иск "Русфонда"

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске. Как пояснили в "Русфонде", родственники певицы принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в фонд, выступали в телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.

Договор, заключенный с Жанной Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал предоставить отчет о расходах на лечение, а также возврат неизрасходованной суммы. В "Русфонде" заявляли, что на лечение была потрачена лишь небольшая часть из 25 млн рублей собранных денег, был получен отчет о расходовании только 4,12 млн рублей. Перовский суд Москвы 19 мая 2017 года удовлетворил гражданский иск "Русфонда" о взыскании с родственников Фриске 21,6 млн рублей. Суд постановил взыскать деньги солидарно с родителей певицы и ее сына.

Истринский городской суд Московской области в марте 2018 года удовлетворил исковые требования "Русфонда" о взыскании принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нем жилого дома. Как следует из иска, дом и земля были частью имущества, унаследованного ответчиками после смерти певицы. Взысканное судом имущество будет оценено приставом и выставлено на торги.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет, с 2013 года она боролась с раком головного мозга.