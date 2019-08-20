Останки 16 человек обнаружены экспедицией РВИО в урочище Сандармох в Карелии

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Завершена поисковая экспедиция Российского военно-исторического общества (РВИО) в урочище Сандармох в Карелии, где захоронены жертвы политических репрессий, узники финских концлагерей и красноармейцы, погибшие в боях против финских оккупантов в 1941-1944 гг. Как сообщили ТАСС в пресс-службе РВИО, за время работы удалось обнаружить останки 16 человек.

"В ямах, которые были ничем не обозначены, обнаружены останки 16 человек. У некоторых погибших сохранились фрагменты одежды и обуви. Также были найдены патроны, предположительно иностранного производства. Все находки переданы в Следственный комитет для проведения антропологической и баллистической экспертизы", - рассказал председатель Союза поисковых отрядов Карелии Александр Осиев, слова которого приводит пресс-служба.

Поисковую экспедицию проводит РВИО совместно с Союзом поисковых отрядов Карелии и региональным отделением Поискового движения России. В ней задействованы профессиональные археологи, антропологи и поисковики, а также сотрудники Института археологии РАН и военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РФ. Как отметил директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета, доктор исторических наук Сергей Веригин, на этом месте, кроме репрессированных, могут быть захоронены советские узники финских концлагерей.

"Есть научная гипотеза, которую мы выдвинули вместе с профессором Юрием Килиным. Согласно гипотезе в Сандармохе, кроме жертв политических репрессий, могут быть захоронены и советские военнопленные, которых на оккупированной территории Медвежьегорского района было несколько тысяч", - привели его цитату в РВИО.

Место проведения экспедиции посетил историк и политолог, доктор общественно-политических наук, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман. Ранее он издал книгу "Загадка Сандармоха. Часть I: таинственные могилы лесного урочища".

"В Финляндии поняли, что есть общественная дискуссия вокруг Сандармоха. Сейчас у нас тщательно следят за ситуацией и ждут результатов этой экспедиции. Необходимы антропологическая, судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. А по итогам экспертиз необходимо комплексное экспертное заключение. Задача независимых экспертов, ученых выяснить, кто там на самом деле лежит, и что с ними случилось", - сказал он и подчеркнул важность объективного изучения истории, которая не должна быть предметом политических спекуляций.

Трагическая страница истории

Лесное урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии расположено в 12 км от Медвежьегорска по автодороге Вологда - Медвежьегорск. Там на площади 10 гектаров в 1937-1938 годах были тайно расстреляны и захоронены свыше 9,5 тыс. человек, ставших жертвами политических репрессий.

Первые захоронения в Сандармохе обнаружила в июле 1997 года экспедиция под руководством Юрия Дмитриева. Впервые целенаправленное детальное обследование этой местности было проведено 25 августа - 5 сентября 2018 года сотрудниками РВИО и военнослужащими отдельного специального поискового батальона Западного военного округа.

По итогам экспедиции 2018 года эксперты Следственного комитета провели антропологическую экспертизу обнаруженных в Сандармохе останков пяти человек разного возраста, которые были захоронены в одежде. Кроме того, была проведена баллистическая экспертиза, в ходе которой специалисты исследовали патроны калибра 7,63 и 7,65 мм - они применялись в самозарядных пистолетах "Маузер К 96" и "Браунинг М1903", состоявших на вооружении финской армии.

Таким образом, результаты частично подтвердили версию директора Института истории Петрозаводского госуниверситета Сергея Веригина. Ученый выдвинул предположение, согласно которому в Сандармохе, кроме жертв политических репрессий, могли быть захоронены и советские военнопленные, погибшие в финских лагерях на территории Медвежьегорского района.