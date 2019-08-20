Территориальные избирательные комиссии на выборах в парламент КБР оснастят камерами

НАЛЬЧИК, 20 августа. /ТАСС/. Система видеонаблюдения установят в помещениях территориальных избирательных комиссий в день голосования на выборах в парламент Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом во вторник сообщил председатель избиркома региона Вячеслав Гешев на совместном заседании экспертного совета при омбудсмене в КБР и общественно-консультативного совета при избиркоме КБР.

"Система видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий. Прорабатывается вопрос оснащения избирательных участков металлодетекторами", - рассказал он. Кроме того, по словам Гешева, на случай эвакуации из помещения для голосования предусмотрены резервный и мобильный избирательные участки.

Председатель регионального избиркома также сообщил, что подписаны соглашения о взаимодействии с волонтерским организациями по вопросам содействия маломобильным гражданам в день голосования. Законодательством республики, отметил Гешев, предусмотрено использование механизма "Мобильный избиратель", а также предусмотрена возможность назначения наблюдателей от общественной палаты республики.

Бюллетени, по словам Гешева, уже доставлены в территориальные избирательные комиссии. "По состоянию на 1 июля 2019 года численность зарегистрированных на территории республики избирателей составляет 535 524 человека. В организации проведения выборов будут задействованы 13 территориальных и 355 участковых избирательных комиссий, в составе которых около трех тысяч человек", - рассказал он.

О выборах

Избирательная комиссия республики зарегистрировала на выборы в парламент республики списки шести партий: "Зеленые", "Единая Россия", "Гражданская платформа", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.

Нынешний созыв парламента республики, в который входят 70 депутатов, избран 14 сентября 2014 года со сроком полномочий на пять лет. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). По итогам последних выборов в парламенте КБР представлены пять политических партий: "Единая Россия" (набрала тогда 62,28% голосов избирателей, 50 депутатов), КПРФ и "Справедливая Россия" (набрали по 11,55% голосов, представлены по восемь депутатов), ЛДПР и партия "Зеленые" (по 5,11%, представлены по два депутата).