Минздрав разработал порядок организации медицинской реабилитации взрослых

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ в целях совершенствования оказания медицинской помощи разработал отдельный порядок организации медицинской реабилитации среди взрослого населения. Проект приказа министерства опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов .

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С 2012 года реабилитация детей и взрослых регулировалась единым приказом Минздрава "О порядке организации медицинской реабилитации". Ранее Минздрав представил к обсуждению проект регламента организации медицинской реабилитации непосредственно для детей.

"Необходимость принятия отдельного порядка организации оказания медицинской реабилитации для взрослого населения связана с особенностями проведения медицинской реабилитации у детского населения", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Отмечается, что порядок предусматривает оказание медицинской реабилитации новыми специалистами, такими как врач физической и реабилитационной медицины, кинезотерапевт или физический терапевт, эртотерапевт, клинический логопед, медицинский психолог. Кроме того, детализированы подходы к маршрутизации пациентов по медицинской реабилитации в зависимости от тяжести состояния, этапа оказываемой реабилитации, уровня медицинской организации, оказывающей медпомощь.

Согласно проекту, медицинская реабилитация осуществляется при оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи. В случае принятия приказа, он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.