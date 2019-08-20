"Уральские авиалинии" выплатили компенсации первым 73 пассажирам аварийно севшего A321

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатила компенсации первым 73 пассажирам Airbus A321, совершившего аварийную посадку 15 августа в Подмосковье. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Выплата произведена 73 пассажирам, остальные заявления в процессе обработки", - сказал собеседник агентства.

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов 19 августа сообщил ТАСС о начале выплат компенсаций. Авиакомпания в течение двух недель выплатит за моральный ущерб по 100 тыс. рублей каждому пассажиру аэробуса. Пассажиры застрахованы в АО "АльфаСтрахование".

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье 15 августа. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.

На борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых дети. Одна женщина была госпитализирована.