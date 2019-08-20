Глава Минстроя РФ отметил необходимость повысить спрос на новостройки в Марий Эл

ЙОШКАР-ОЛА, 20 августа. /ТАСС/. Повышение спроса на строящееся жилье является одной из важнейших задач, которую необходимо решить в Республике Марий Эл. Такое мнение высказал журналистам министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев во время рабочего визита в регион.

"Республике не хватает активного спроса на жилье, чтобы строительство могло наращивать объемы. Но это характерно не только для Марий Эл, но и для большого количества субъектов РФ. Это, конечно, одна из главных задач, которую необходимо решать, как в рамках наших национальных проектов, так и в целом", - сказал Якушев.

По словам министра, спрос на строящееся жилье в республике увеличится не только тогда, когда будет доступная ипотека, но и когда вырастут реальные доходы населения. "Если в совокупности эти вопросы будут двигаться вперед более высокими темпами, то и спрос вырастет", - добавил Якушев.

При этом министра удовлетворило качество осмотренных домов. По его словам, эффективный стройкомплекс в республике сложился исторически, проблем с земельными участками под комплексное освоение нет. Также Якушев отметил, что в строительстве используются материалы, которые производятся непосредственно в республике. "Это и создание рабочих мест, и рост экономики региона", - сказал министр.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 3 июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбрано 10 регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве будет назначен куратор. Якушев был назначен куратором Республики Марий Эл.