Шоу арабских скакунов пройдет на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 20 августа /ТАСС/. Лучшие представители арабской породы лошадей 25 августа будут представлены на Дне открытых дверей Терского племенного конезавода на Ставрополье, сообщили во вторник ТАСС организаторы мероприятия.

"В программе "Чемпионат России шоу арабских скакунов", где за главный приз поборются лучшие представители арабской породы со всей страны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году конезаводу исполняется 130 лет, и юбилей "Из века в век" будет посвящен истории Терского конезавода.

"В "День Открытых дверей" можно будет посетить многочисленные аттракционы, торговые площадки, выставки. Кроме того, по его словам, будут организованы выводки-показы лошадей, а желающие смогут покататься на лошадях", - добавили организаторы.

Терский конный завод основал у подножия горы Змейки в 1889 году граф Строганов. В 1922 году по распоряжению маршала Буденного Терский становится государственным военным заводом под литерой 169. Предприятие является флагманом арабского коневодства России.