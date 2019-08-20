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Северный Кавказ

Шоу арабских скакунов пройдет на Ставрополье

Мероприятие пройдет 25 августа на Дне открытых дверей Терского племенного конезавода

ПЯТИГОРСК, 20 августа /ТАСС/. Лучшие представители арабской породы лошадей 25 августа будут представлены на Дне открытых дверей Терского племенного конезавода на Ставрополье, сообщили во вторник ТАСС организаторы мероприятия.

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"В программе "Чемпионат России шоу арабских скакунов", где за главный приз поборются лучшие представители арабской породы со всей страны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году конезаводу исполняется 130 лет, и юбилей "Из века в век" будет посвящен истории Терского конезавода.

"В "День Открытых дверей" можно будет посетить многочисленные аттракционы, торговые площадки, выставки. Кроме того, по его словам, будут организованы выводки-показы лошадей, а желающие смогут покататься на лошадях", - добавили организаторы.

Терский конный завод основал у подножия горы Змейки в 1889 году граф Строганов. В 1922 году по распоряжению маршала Буденного Терский становится государственным военным заводом под литерой 169. Предприятие является флагманом арабского коневодства России.

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