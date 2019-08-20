СПЧ просит СК проверить данные о необоснованном применении силы на митингах в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил руководителей МВД, Росгвардии и СК проверить сведения о необоснованном применении силы со стороны сотрудников правоохранительных органов на акциях, которые прошли в Москве 27 июля, 3 и 10 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте совета.

"СПЧ обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, директору Федеральной службы войск национальной гвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить информацию о необоснованном и незаконном применении специальных средств и физической силы сотрудниками охраны правопорядка по отношению к участникам митингов, которые прошли в столице 27 июля, 3 и 10 августа", - говорится в сообщении.

По мнению совета, в отдельных случаях сотрудниками правоохранительных органов допускались существенные нарушения прав граждан, "как участвовавших в вышеуказанных публичных мероприятиях, так и не участвовавших, но находившихся в местах их проведения", отмечается в сообщении.

Согласованный митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, при этом две последние акции были несогласованными.

Перед акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, игнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушения закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1 тыс. человек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе по факту массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 13 человек. За участие в незаконной акции 3 августа были задержаны около 600 человек.