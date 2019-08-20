Минобороны намерено расширить портал "Память народа" с данными о погибших в войнах

ТЕРСКОЛ /Кабардино-Балкария/, 20 августа. /ТАСС/. Министерство обороны РФ намерено расширить информационный ресурс "Память народа", который включает данные о награждениях, прохождении службы, победах и потерях на полях сражений Первой и Второй мировых войн, а также о местах захоронений погибших военнослужащих. Об этом во вторник сообщил начальник военно-мемориального отдела Управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Игорь Миронов.

"На федеральном уровне продолжается работа по расширению информационного ресурса "Память народа", куда по крупицам стекается вся информация, добытая поисковыми организациями. Решением министра обороны этот ресурс с начала 2019 года расширяется. В него будут включаться все участники ВОВ. Любой из тех, кто помнит о своих предках, может найти какую-либо информацию о них", - сказал Миронов, выступая на перезахоронении останков воинов, погибших в боях за Эльбрус в годы Великой Отечественной войны.

"Специализированные организации под руководством Минобороны РФ ведут работу над сканированием документов, по выставлению их в открытом доступе, - продолжил он. - Не только ведется кропотливая работа по выявлению всех участников, но и проводится сбор их фотографий, чтобы и фотографии этих участников были также размещены в открытом доступе".

Постановлением правительства РФ утверждена федеральная целевая программа, направленная на увековечение памяти погибших при защите Отечества.

"Она рассчитана на шесть лет, в нее включены мероприятия по благоустройству, восстановлению, ремонту воинских захоронений, по установке мемориальных знаков на каждом воинском захоронении, нанесении имен захороненных воинов. Это тоже очень большая работа, она будет финансироваться из федерального бюджета", - добавил он.