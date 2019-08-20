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Северный Кавказ

Польская молодежь приехала в Северную Осетию для знакомства с историей и культурой

Мероприятие проводится в рамках обмена молодежью по соглашению, которое заключено между сторонами

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Делегация из Польши прибыла во вторник в Северную Осетию для знакомства с достопримечательностями, культурой и историей республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства по вопросам национальных отношений региона.

"В республику прибыла делегация из 16 человек - это молодые люди 15 и 16 лет, которые будут знакомиться с местной молодежью, узнают о культуре и истории региона. 28 августа молодежь Северной Осетии вместе с гостями отправится с ответным визитом в Польшу", - отметил собеседник агентства.

Для гостей будет организован концерт с участием молодежного актива национально-культурных обществ республики. Польскую молодежь также ожидает экскурсия по историческому центру Владикавказа, завершением которой станет посещение Национального музея Северной Осетии.

Мероприятие проводится в рамках обмена молодежью по соглашению, которое заключено между Польшей и Северной Осетией в феврале этого года.

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