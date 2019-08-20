В Северной Осетии детей из малообеспеченных семей помогли собрать в школу

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Более 200 детей из малообеспеченных семей Северной Осетии получили школьную форму, портфели и канцтовары в рамках благотворительной акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"В акции участвовало более 200 детей из малообеспеченных семей из разных районов Северной Осетии. В преддверии нового учебного года им подарили школьную форму, портфели и канцтовары. Всем участникам благотворительного мероприятия также раздали мороженое местного производства", - сказал собеседник агентства.

Организаторами акции "Вместе в школу" стали активисты ОНФ в Северной Осетии совместно с региональным министерством труда и социального развития, республиканскими общественными организациями "Большое сердце" и "Объединение многодетных семей".

В акции приняли участие и семьи, которым представители ОНФ уже не первый год оказывают содействие в решении различных проблем. Среди них и семья Фатимы Кудуховой из селения Нижний Фиагдон Ардонского района. "Мы воспитываем четверых детей. В основном живем за счет подсобного хозяйства. Подготовить детей к новому учебному году бывает всегда проблематично, поэтому подобная поддержка со стороны необходима и весьма своевременна", - цитирует пресс-служба Кудухову.