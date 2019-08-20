В ОНФ сообщили, что полигон отходов в Самаре не могут более 10 лет передать городу

САМАРА, 20 августа. /ТАСС/. Полигон для жидкостных промышленных отходов в Самаре, в котором образовалось мазутное озеро, загоревшееся 18 августа, более 10 лет не могут передать на баланс города. Об этом ТАСС сообщили в отделении ОНФ по Самарской области.

"Полигон для жидкостных отходов, который давно не эксплуатируется, не могут передать на баланс области с 2008 года", - сказал собеседник агентства.

Полигон, располагающийся неподалеку от садового товарищества "Авиатор", ранее эксплуатировался ГУП "Экология". Как сообщили ТАСС на предприятии, полигон не входит в их зону ответственности с 2008 года. С тех пор идет процедура передачи полигона городу. При этом продолжается сброс отходов, несмотря на то, что полигон не эксплуатируется с 1950-х годов.

"Мы неоднократно фиксировали сброс отходов", - отметили в ОНФ. В настоящий момент собственник полигона, а также земли, на котором он располагается, не определен. При этом есть опасность попадания вредных веществ с полигона в реку Самара, отметили в ОНФ.