Глава ЯНАО пообещал отремонтировать проблемные дороги после поездки за рулем по округу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов пообещал отремонтировать проблемные участки на дорогах региона после поездки за рулем в восточной части округа. Об этом он сообщил во вторник на своей официальной странице в Instagram.

Глава ЯНАО завершил свою восьмидневную поездку за рулем по трассе Надым - Ноябрьск, связанную с реализацией нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Во время поездки Артюхов посмотрел, как выполняются работы на дорогах региона, а также заезжал в близлежащие города и проводил встречи с местным населением.

"Я и раньше ездил по нашей единственной трассе, мне хорошо знакома эта дорога из плит. Конечно, ее нужно приводить в порядок. Средства на это мы найдем. Уже этой осенью вы заметите, что несколько участков дороги преобразились. Дальше - больше. Отремонтируем все проблемные участки, чтобы дорога в отпуск была комфортной", - написал Артюхов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, в этом году уже начались ремонтные работы на одном из проблемных участков, связывающем город Новый Уренгой с отдаленным микрорайоном Коротчаево. "Масштабная реконструкция продлится три года, за которые приведем в порядок 67,3 км трассы", - отметили в департаменте.

В следующем году начнутся работы на участках, связывающих поселок Пуровск с Коротчаево и с поселком Пурпе, добавили в департаменте. "В 2020-2021 годах на участке Пуровск - Коротчаево планируется капитальный ремонт 28 км дороги, в том числе 11 мостов. На дороге Пурпе - Пуровск в этот же период отремонтируют 24 км трассы, капитальный ремонт ждет три мостовых сооружения. В этом году готовится проектно-сметная документация на выполнение работ", - пояснили в пресс-службе.

Всего в 2019 году власти ЯНАО намерены отремонтировать более 100 км муниципальных и более 50 км региональных и межмуниципальных дорог. До 2024 года на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на Ямале будет направлено 19 млрд 651 млн рублей.