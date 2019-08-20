Останки 15 красноармейцев, погибших в боях за Эльбрус, перезахоронены в КБР

ТЕРСКОЛ /Кабардино-Балкария/, 20 августа. /ТАСС/. Останки 15 погибших во время Великой Отечественной войны в боях на склонах Эльбруса красноармейцев, обнаруженные в ходе поисковых мероприятий акции "Вахта памяти" в горах Кабардино-Балкарии (КБР), с почестями перезахоронены во вторник в Приэльбрусье, передает корреспондент ТАСС.

Впервые героико-патриотическая акция "Вахта памяти" была проведена в поселке Терскол 30 июля 2013 года в честь 70-летия битвы за Кавказ. Военнослужащие совместно с поисковым отрядом "Мемориал Эльбрус" вели поиски останков советских солдат, оборонявших Кавказ в годы Великой Отечественной войны, на склонах Эльбруса и в районе урочищ Донгуз Орун, Азау, Терскол, Ирик Чат.

По усопшим отслужили молитвы по христианским и мусульманским традициям. Гробы с останками героев поместили в братскую могилу на самом высоком воинском захоронении в России в поселке Терскол под оружейные залпы. После возложения цветов прошла минута молчания.

"Сегодня нас собрала память о тех, кто ценой своей жизни защищал человечество, и сегодня сложно переоценить их мужество и героизм, именно в эту минуту, стоя здесь, на холме, мы понимаем значимость их героизма и особо начинаем ценить мир на Земле", - сказал заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарии Мурат Карданов, выступая на митинге, и поблагодарил поисковиков, "которые из года в год кропотливо делают эту очень важную работу".

"Вахта памяти - Эльбрус" продолжается

В течение семи лет Вахту памяти несут военнослужащие разведывательной роты горной бригады Южного военного округа и члены поискового отряда "Мемориал - Эльбрус". Поисковые работы ведутся на ледниках Терскол и Гара-Баши, в районе Ледовой базы и на перевале Донгуз Орун. За этот период проведено 109 поисковых экспедиций, найдены останки 240 советских воинов, установлены имена 52 красноармейцев. С сегодняшнего дня стартовала "Вахта памяти - Эльбрус - 2019", которая продлится до 6 сентября.

"Наша обязанность, наш долг - достойно провести поисковые мероприятия и извлечь из льда и камней как можно больше останков советских воинов, героически погибших, защищая нашу Родину, приложить максимум усилий для их опознания и их увековечения", - сказал начальник инженерных войск 49-й общевойсковой армии полковник Роман Бессмертный.

"По всей стране проводится поисковая работа, в ней участвуют тысячи поисковиков, они беззаветно служат Родине, проявляя героический патриотизм. Поисковая работа [на Эльбрусе] проводится в труднейших условиях, пожалуй, это единственное место, где на такой высоте над уровнем моря проводятся работы. В связи с этим Минобороны оказывает всяческую помощь в решении этой сложной задачи", - отметил начальник военно-мемориального отдела управления по увековечению памяти при защите Отечества Министерства обороны РФ Игорь Миронов.

О боях за Кавказ

Эльбрус и соседние с ним перевалы через Главный Кавказский хребет в годы Великой Отечественной войны стали ареной ожесточенного противостояния. В боях против Красной армии там участвовали подразделения германской горнострелковой дивизии "Эдельвейс".

Битва за Кавказ продолжалась свыше 14 месяцев - с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Потери советских войск в этих сражениях превысили 344 тыс. человек. 13 и 17 февраля 1943 года советские военные альпинисты сбросили с обеих вершин Эльбруса вражеские штандарты и водрузили государственный флаг СССР. В 2010 году на высоте более 4 тыс. метров на склоне Эльбруса установлена памятная доска бойцам Красной Армии, совершившим этот подвиг.