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Ставропольские школьники познакомятся с работой профессионалов на чемпионате WorldSkills

Группа из 17 детей посетит площадку мирового чемпионата в Казани

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Школьники из Ставропольского края посетят площадку мирового чемпионата WorldSkills в Казани. Дети смогут попробовать себя в некоторых профессиях, сообщила во вторник пресс-служба министерства образования региона.

"От Ставропольского края в город Казань поедет организованная группа детей в количестве 17 человек. <…> Ребята смогут вдохновиться работой профессионалов своего дела из разных стран, открыть для себя мир разнообразных профессий", - говорится в сообщении.

В делегацию вошли победители и призеры предметных олимпиад и конкурсов. На чемпионате школьники смогут увидеть процесс создания различных механизмов, узнать о процессе разработки технологий и программ, поучаствовать в мастер-классах и попробовать себя в некоторых профессиях.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 года пройдет в Казани 22-27 августа. Ожидается порядка 250 тыс. посетителей.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

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РоссияWorldSkillsСКФОСтавропольский край
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