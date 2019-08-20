Учебный год в школах Петербурга начнется уроком, посвященным блокаде Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Урок, посвященный блокаде Ленинграда, пройдет 2 сентября во всех школах Санкт-Петербурга. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин, сообщил во вторник журналистам временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

"2 сентября мы проводим по поручению президента, мы согласовали с ним эту позицию, урок блокады во всех школах Санкт-Петербурга", - сказал Беглов.

В первый учебный день педагоги расскажут петербургским школьникам о том, как 78 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась 900-дневная блокада Ленинграда.

Инициативу посвятить традиционные классные часы, которые проводятся во всех школах города в первый день учебы, теме блокады Ленинграда, в июле поддержал Путин. Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга, цель урока - сохранение исторической памяти, передача знаний о самых важных, в том числе трагических, страницах истории города.

В 2019 году отмечается 75-летие освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 2020 год будет годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.