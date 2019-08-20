{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Учебный год в школах Петербурга начнется уроком, посвященным блокаде Ленинграда

Он пройдет 2 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Урок, посвященный блокаде Ленинграда, пройдет 2 сентября во всех школах Санкт-Петербурга. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин, сообщил во вторник журналистам временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

Спецпроект на тему
900 дней жизни История блокадного Ленинграда

"2 сентября мы проводим по поручению президента, мы согласовали с ним эту позицию, урок блокады во всех школах Санкт-Петербурга", - сказал Беглов.

В первый учебный день педагоги расскажут петербургским школьникам о том, как 78 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась 900-дневная блокада Ленинграда.

Инициативу посвятить традиционные классные часы, которые проводятся во всех школах города в первый день учебы, теме блокады Ленинграда, в июле поддержал Путин. Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга, цель урока - сохранение исторической памяти, передача знаний о самых важных, в том числе трагических, страницах истории города.

В 2019 году отмечается 75-летие освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 2020 год будет годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияВеликая Отечественная войнаСанкт-Петербург
Северный Кавказ
Уровень безработицы в Дагестане с начала 2019 года снизился на 8,5%
По данным минтруда республики, в первом полугодии текущего года работодателями было заявлено более 36,3 тыс. вакансий
Читать полностью