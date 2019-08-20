Власти Северной Осетии создадут объекты придорожного сервиса на туристических маршрутах

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Более 20 объектов придорожного сервиса по туристическим маршрутам будут созданы в Северной Осетии, сообщил во вторник журналистам председатель комитета по туризму республики Заурбек Кодзаев.

"В настоящее время комитет готовит проект создания объектов придорожного сервиса по основным транспортным туристским маршрутам. Там во время остановок туристы смогут перекусить, приобрести сувенирную продукцию, воспользоваться бесплатным подключением к сети Интернет. Также на объектах будет предусмотрен бесплатный санузел", - сказал Кодзаев.

По его словам, для создания объектов придорожного сервиса любой желающий сможет получить проект в комитете по туризму, после чего в администрации района ему будет выделена земля для строительства.

Идея создания подобных объектов принадлежит главе Северной Осетии Вячеславу Битарову. В 2017 году он поручил руководителям муниципальных образований республики сформировать реестр земель, прилегающих к федеральным трассам, с целью размещения на этих участках объектов придорожного сервиса.