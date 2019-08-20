Власти Липецкой области планируют привлечь инвесторов к строительству школ

ЛИПЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Липецкой области планируют привлечь инвесторов к строительству новых школ. Об этом сообщил на профильном совещании временный исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов.

"Участие инвестора в строительстве социальных объектов - эффективная форма сотрудничества, возможность быстрее удовлетворить потребность жителей в школах и детских садах", - сказал он.

Артамонов уточнил, что инвесторы могут получить земельный участок, построить на нем здание по типовому проекту за один год, а государство в дальнейшем компенсирует им расходы, выплачивая фиксированную сумму из бюджета. При этом среди прочих потенциальных инвесторов власти, по словам врио главы региона, рассматривают строительные компании из Белоруссии.

"Нужно оценить возможность реализации этих предложений и разработать механизмы возврата средств инвестору вместе с министерством просвещения и министерством финансов", - отметил врио главы региона. Он также напомнил, что в настоящее время потребность в образовательных учреждениях в области очень велика и в первую очередь это касается таких городов и районов, как Грязи, Лебедянь, Липецк и село Большой Хомутец Добровского района.