Уровень безработицы в Дагестане с начала 2019 года снизился на 8,5%

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных в Дагестане с начала 2019 года снизилась на 8,5%, республика вошла в десятку регионов РФ, где отмечено снижение уровня безработицы, сообщили во вторник в пресс-службе Минтруда республики.

"Республика Дагестан попала в десятку регионов по снижению уровня официально зарегистрированных безработных граждан <…>. На 1 января текущего года численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 23 тыс. 411 человек, сегодня эта цифра составляет 22 тыс. 334 человека. При этом за январь-июль текущего года безработными было признано 26 тыс. 267 граждан. Таким образом, с начала текущего года численность зарегистрированных безработных в республике снизилась на 8,5%", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минтруда Дагестана, в первом полугодии 2019 года работодателями республики было заявлено более 36,3 тыс. вакансий, в том числе более 29,6 тыс. временных и более 6,2 тыс. постоянных рабочих мест. На середину августа в республике было 1133 свободных рабочих места.

"Наибольшее количество вакансий заявлено работодателями, осуществляющими деятельность в сферах образования - 295 вакансий, строительства - 197, административной деятельности и предоставления сопутствующих услуг - 167, государственного управления - 153 вакансии, обрабатывающих производств - 121 вакансия", - уточнили в пресс-службе министерства.