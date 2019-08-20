Участники делегации из КЧР пройдут мастер-классы на чемпионате WorldSkills в Казани

ЧЕРКЕССК, 20 августа. /ТАСС/. Делегация из Карачаево-Черкесии (КЧР) посетит профориентационные площадки чемпионата профессионального мастерства WorldSkills, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"У ребят есть возможность посмотреть, как соревнуются молодые специалисты, и перенять их опыт. В рамках программы они также пройдут мастер-классы, смогут попробовать себя на интерактивных и профориентационных площадках", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в состав делегации войдут 20 человек от 17 до 23 лет и их сопровождающие. Чемпионат также посетит министр образования и науки региона Инна Кравченко.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 года пройдет в Казани 22-27 августа. Ожидается порядка 250 тыс. посетителей.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.