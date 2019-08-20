Новый директор "Рустави 2" намерен уволить журналиста Габунию

ТБИЛИСИ, 20 августа. /ТАСС/. Новый генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Паата Салия намерен уволить журналиста Георгия Габунию и нескольких других сотрудников. Об этом Салия заявил во вторник на пресс-конференции в Тбилиси.

"Увольнение Меладзе [глава информационной службы "Рустави 2"], Лаперашвили, Анджапаридзе, Габунии связано с теми финансовыми вопросами, теми убытками, с которыми столкнулась телекомпания", - заявил Салия.

По его словам, журналисты находятся в отпуске и вопрос об их увольнении будет решен позже. Также Салия не исключил того, что телеканал подаст жалобу в суд на этих журналистов. По словам директора "Рустави 2", находясь в отпуске, они делают заявления, противоречащие интересам канала, в частности, заявляют о том, что намерены работать на новом телеканале, основанном экс-директором "Рустави 2" Никой Гварамией.

7 июля ведущий Георгий Габуния в передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес российских властей. Его высказывания резко осудили власти республики и стали причиной митингов у здания "Рустави 2". Люди в течение двух дней требовали отставки как Габунии, так и самого Гварамии. В конечном итоге Гварамия на два месяца отстранил от работы телеведущего.

После этих событий, благодаря решению Европейского суда по правам человека, "Рустави 2" перешел в собственность Кибару Халваши, который назначил Салию генеральным директором, уволив Гварамию. Генпрокуратура Грузии позже обвинила Гварамию в умышленном нанесении денежного ущерба телеканалу в размере более 6 млн лари (более $2 млн).