Путин назвал справедливыми жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россияне справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения, нужно найти эффективные способы решения имеющихся в этой системе проблем.
На эту тему
- Путин проведет совещание по зарплатам врачей, модернизации больниц и поликлиник
- Путин потребовал, чтобы людей на диспансеризацию "не гоняли за тридевять земель"
- Эксперты: распределение даст опыт выпускникам медицинских вузов и решит проблему кадров
- В МЭР считают, что опыт "бережливых поликлиник" следует распространить на санатории
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.
"Люди по-прежнему сегодня не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена. Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку. А медицинские работники в свою очередь недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой. На данном этапе необходимо детально проработать имеющиеся проблемы и найти эффективные способы их решения", - заявил президент.