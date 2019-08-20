Путин назвал справедливыми жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россияне справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения, нужно найти эффективные способы решения имеющихся в этой системе проблем.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

"Люди по-прежнему сегодня не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена. Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку. А медицинские работники в свою очередь недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой. На данном этапе необходимо детально проработать имеющиеся проблемы и найти эффективные способы их решения", - заявил президент.