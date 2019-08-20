Власти Мордовии представят к наградам полицейских и сотрудника МЧС, спасших девочку

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудников полиции и МЧС, спасших в Мордовии пятимесячную девочку, которую отец хотел выкинуть с балкона третьего этажа, представят к республиканским наградам. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Владимира Волкова.

"Я считаю, что эти люди - не только выполнили свой служебный долг, но и по-человечески поступили как настоящие герои. Спасибо ребятам за то, что, попав в сложную и опасную ситуацию, они проявили все лучшие качества сотрудников внутренних дел и МЧС, повели себя как настоящие мужчины. Они - гордость нашей республики, достойный пример для подражания и, безусловно, заслуживают людской благодарности и самых высоких наград", - цитирует пресс-служба главу Мордовии.

Участкового уполномоченного полиции Василия Мартынова наградят орденом Славы III степени, полицейского дежурной части отдела полиции № 1 Виктора Ковальчука и замначальника службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС Руслана Алукаева - медалью "За заслуги перед Республикой Мордовия".

Вручение наград будет приурочено к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.

Вечером 19 августа пьяный отец угрожал сбросить дочь с балкона. Сотрудникам полиции и МЧС удалось по карнизу с соседнего балкона приблизился к окну квартиры и забрать ребенка у отца. Девочку передали медикам, ее жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело.