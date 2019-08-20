В Казани открылись деревня WorldSkills и аллея флагов стран-участниц чемпионата

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Церемонии открытия Деревни WorldSkills и поднятия флагов стран-участниц чемпионата по профмастерству WorldSkills Kazan 2019 прошли на территории Деревни Универсиады в Казани.

"Для меня большая честь присутствовать здесь, на первом официальном мероприятии в Казани, а именно - на официальном открытии Деревни WorldSkills и аллеи флагов. Для более чем 1,3 тыс. конкурсантов, которые примут участие в чемпионате, эта площадка станет домом на ближайшие несколько дней", - сказал в ходе мероприятия президент WorldSkills International Саймон Бартли.

По его словам, с каждым годом к движению присоединяются новые участники. "По последним данным, страны-участницы, их количество составило уже 82, и мы сердечно приветствуем страны Гану и Уганду. Эти страны представлены официальным флагом WorldSkills, мощным символом нашей постоянно растущей дружной семьи, этот флаг был передан нашим друзьям из Казани в Абу-Даби еще в октябре 2017 года и сегодня, спустя два года, он прибыл в Казань для того, чтобы быть здесь, на 45-м чемпионате WorldSkills", - сказал Бартли.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в Worldskills в 2012 году. Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Казани 22-27 августа. За право проведения соревнований город соперничал с Парижем и бельгийским Шарлеруа.