Путин: в некоторых странах искажают историю Второй мировой войны в корыстных целях

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Откровенно лживые взгляды на причины Второй мировой войны продолжают навязываться в некоторых странах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном послании в связи с открытием историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны". Текст обращения во вторник на церемонии открытия зачитал глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

"Вторая мировая война стала величайшей трагедией для всего человечества, оставила глубокие незаживающие раны в сердцах миллионов людей, отразилась на судьбах целых поколений. Поэтому события, подтолкнувшие мир к той роковой черте, и сегодня остаются в центре внимания ученых, общественных и государственных деятелей, - отметил президент. - К сожалению, в некоторых странах предпринимаются попытки пересмотреть причины Второй мировой войны в угоду корыстным политическим и экономическим интересам, искажаются исторические факты, навязываются откровенно лживые взгляды, выводы, построенные на домыслах и спекуляциях".

"В этой связи особое значение приобретают подлинные свидетельства той эпохи, архивные материалы. Многие из таких уникальных документов представлены на нынешней выставке, часть из них впервые. Они служат напоминанием нам и будущим поколениям о том, насколько хрупок мир, предостерегают от политической недальновидности, эгоизма, разобщенности перед лицом глобальных угроз. Уверен, что выставка вызовет широкий общественный резонанс, будет содействовать сбережению исторической правды", - добавил Путин.

О выставке

Экспозиция в Выставочном зале федеральных архивов охватывает период с момента прекращения существования Чехословакии как суверенного государства в марте 1939 года, усиления влияния Германии в Центральной и Юго-Восточной Европе до углубления мирового политического кризиса через несколько месяцев и нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года.

Около 300 экспонатов - подлинные архивные документы, кинохроника, фотографии, музейные предметы - рассказывают о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту, позволяют понять причины неудачи создания широкой антигитлеровской коалиции с участием СССР, а также логику действий советского руководства в сложившейся международной обстановке. Особое внимание на выставке уделяется англо-франко-советским политическим и военным переговорам, проходившим в Москве в июне - августе 1939 года, которые во многом предопределили расстановку сил в Европе к началу Второй мировой войны.

Экспозиция подготовлена при участии Государственного архива РФ, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного архива новейшей истории, Российского государственного архива социально-политической истории, Архива внешней политики Российской империи, Архива внешней политики РФ, Архива президента РФ, Политического архива МИД Германии, Государственного исторического музея, Центрального музея Великой Отечественной войны, Центрального музея Вооруженных сил РФ, Центра истории российской дипломатической службы МИД России, Военно-исторического центра в Калуге, Государственного фонда кинофильмов РФ.