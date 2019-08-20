Специалисты демонтировали один из двигателей аварийно севшего в Подмосковье Аirbus A321

"Один из двигателей самолета уже демонтирован, в настоящий момент из правого крыла самолета производится откачка топлива", - сказал собеседник агентства. По его словам подготовительные работы к эвакуации самолета планируется завершить в ближайшие дни.

ЖУКОВСКИЙ, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты демонтировали один из двигателей самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего 15 августа аварийную посадку в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили во вторник в оперативном штабе по ликвидации последствий авиаинцидента.

Накануне были полностью демонтированы пассажирские кресла и внутренняя обшивка самолета. Работы по подготовке самолета к эвакуации с места аварийной посадки в Раменском районе Подмосковья начались в воскресенье. Ранее собеседник агентства сообщил, что под самолет заведут надувные понтоны, приподнимут, погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ им. Громова.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье 15 августа. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.

Трагедии, по словам очевидцев и пассажиров, удалось избежать благодаря умелым действиям экипажа. 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

По факту аварийной посадки СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Для расследования авиационного происшествия была сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета.