Эксперты в КБР считают, что школьники должны пользоваться телефонами только на переменах

НАЛЬЧИК, 20 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии (КБР) поддерживает инициативу Минпросвещения РФ об ограничении использования мобильных устройств в школах и считает, что ученики должны пользоваться телефонами только на переменах. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ауес Кумыков.

В региональном министерстве считают, что такое ограничение направлено на профилактику возможного вреда здоровью школьников и повышение эффективности образовательного процесса. "Речь идет именно об ограничении использования обучающимися устройств мобильной связи во время учебного процесса, то есть во время уроков. При этом министерство не против, чтобы с целью безопасности и своевременной связи с родителями школьники могли использовать мобильные телефоны на переменах", - сказал Кумыков.

Он уточнил, что методическими рекомендациями, разработанными Роспотребнадзором, Минпросвещения РФ, Рособрнадзором и Российской академией образования, оговаривается, что ограничения не должны распространяться на детей, которые нуждаются в пользовании телефонами по состоянию здоровья.

Как сообщила корреспонденту ТАСС директор школы города Тырныауз, сопредседатель ОНФ в КБР Любовь Хутуева, в образовательном учреждении дети в основном пользуются телефонами только на переменах. "У нас разбросанный район, родителям нужно знать, где дети находятся. Телефон - как современный способ связи нужен. У нас практически все классные руководители собирают в коробочку телефоны детей. На переменах дети могут звонить", - сказала она.

По словам Хутуевой, использование смартфонов мешает школьникам учиться. Кроме того, некоторые из них подсматривают ответы в интернете. "Я обратилась к родителям, чтобы никаких дорогих телефонов у детей не было, только телефон для звонков и сообщений. Мы разговаривали неоднократно с родителями, они поддерживают идею", - добавила Хутуева.

Об инициативе

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор и Минпросвещения рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".

Рекомендации подготовлены на основе на основе анализа международного опыта использования устройств мобильной связи школьниками, а также по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. Согласно итогам опроса, 61% обучающихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.