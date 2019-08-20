Первый этап благоустройства набережной возле "Лахта центра" завершат к концу 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Первый этап благоустройства набережной возле многофункционального общественно-делового комплекса "Лахта центр" завершат к концу 2020 года, сообщил во вторник журналистам председатель городского комитета по инвестициям Роман Голованов.

"Срок ввода первой очереди благоустроенной набережной возле "Лахта центра" запланирован на конец 2020 года. В рамках первого этапа - берегоукрепление южной и восточной набережной. В дальнейшем второй этап предполагает обустройство набережной. Финансирует проект ПАО "Газпром". После ввода в эксплуатацию объект перейдет в собственность города в соответствии с соглашением сторон", - сказал он.

Во вторник правительство Санкт-Петербурга одобрило проект постановления о предоставлении "Газпрому" для благоустройства участка улично-дорожной сети в районе "Лахта центра".

В "Лахта центре" расположится штаб-квартира "Газпрома". По планам девелопера, офисные помещения займут в башне 129,9 тыс. кв. м на 86 этажах. Еще около 10 тыс. кв. м офисных площадей расположатся в помещениях многофункционального здания. В составе комплекса предусмотрены открытый амфитеатр, пешеходная набережная, обзорная площадка, концертный зал-трансформер, детский научно-образовательный центр с планетарием, панорамные рестораны и галереи.

Строительство "Лахта центра" началось в октябре 2012 года. В 2018 году завершены основные строительные работы, получено разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию, велись внутренние отделочные и монтажные работы. Башня "Лахта центра", проектная высота которой 462 м, в октябре 2017 года стала самым высоким небоскребом Европы, обогнав башню "Федерация" в Москве (по данным официального сайта комплекса - 374 м).