Новая школа откроется в Калининском районе Петербурга к 1 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Школа на 825 мест в Калининском районе Петербурга, строительство которой было ускорено по поручению временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова, откроется к началу учебного года.

"Очень хорошие впечатления, хорошие строители, свое слово сдержали - школу ввели, фактически замечаний нет", - сказал Беглов во вторник журналистам по итогам контрольного визита на объект.

В январе врио губернатора Петербурга приезжал на стройку нового корпуса школы № 619 в Калининском районе города и дал поручение ускорить сдачу объекта, чтобы первого сентября открыть школу для учащихся. Открытия школы ожидают жители крупных жилых комплексов, расположенных в микрорайоне, в том числе жители сданного в 2018 году жилого комплекса "Полюстрово Парк" на 2352 квартиры.

Новая школа оснащена современным оборудованием, помимо классов в здании есть медиатека, лаборатории, два бассейна, спортивные залы и студии для дополнительного образования. На территории построен стадион с беговыми дорожками, футбольное поле и площадки для волейбола. Врио губернатора обратил внимание на то, что в учебном заведении будет работать школьное телевидение. "Дополнительное образование, телевидение школьное: это в общем-то радует, так и должно быть", - сказал Беглов.

В новом учебном году в школе открывается пять первых классов, также осуществляется прием во 2-8 классы. 9-11 классы появятся в школе в 2020-2021 учебном году.