Скворцова предложила ввести регистр учащихся на медиков и фармацевтов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения Вероника Скворцова попросила президента России Владимира Путина разрешить Минздраву вести регистр студентов, получающих медицинское и фармацевтическое образование. Это поможет анализу кадровой ситуации, сообщила она во вторник на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

"Мы хотели бы попросить поручение установить полномочия Минздраву по ведению регистра лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование, по примеру регистра медицинских работников, что необходимо для планирования кадровой ситуации как в целом в стране, так и в регионах", - сказала Скворцова.

Министр отметила, что серьезной проблемой остается дефицит среднего медицинского персонала. "С 1990 года фактически в два раза сократился прием в средние специальные медицинские учреждения, которые относятся к субъектам РФ. Минимального пика мы достигли в 2012 году и с 2012 года на 41% увеличили прием", - добавила она.

Скворцова подчеркнула, что в 1990 году средние специальные медицинские учреждения выпускали на 16,5 тыс. студентов больше, чем сейчас. В связи с этим министр попросила президента увеличить субъектам РФ прием в образовательные учреждения до уровня 1990 года. По ее словам, это позволит привлекать в отрасль до 68-70 тыс. специалистов ежегодно.

"Таким образом, мы закроем дефицит, как и планировали, к концу 2023 года, то есть в течение трех-четырех лет", - заключила министр.