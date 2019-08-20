Кадыров вручил ключи от квартир в Грозном сиротам

ГРОЗНЫЙ, 20 августа. /ТАСС/. Тридцать восемь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во вторник получили жилье в Грозном, ключи от квартир им вручил глава Чечни Рамзан Кадыров. Торжественную церемонию приурочили к 68-годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова.

"После тяжелых лет испытаний в нашей республике большое количество детей стали круглыми сиротами. Теперь это молодые люди, - будущее нашей республики. Им всем необходимо оказывать помощь в предоставлении жилья. Кроме них мы предоставляем жилье семьям погибших сотрудников правоохранительных органов. Оказывается, помощь самым обездоленным людям-инвалидам. Я вас заверяю, что никто не останется без должного внимания с нашей стороны", - сказал Кадыров.

Также глава Чечни вручил сертификаты для проведения ремонта жилых домов 90 семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, 40 ветеранов боевых действий получили сертификаты для улучшения жилья в размере 707 тыс. 112 рублей.

23 августа в Чечне отмечается 68-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова. В преддверии этой даты в регионе проходят конференции, конкурсы и открываются социальные объекты. В этот день ожидаются более 150 гостей из 43 стран, которые примут участие в открытии самой большой мечети в Европе "Гордость мусульман" в городе Шали.