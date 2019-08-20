Скворцова предложила закрепить статусы молодого специалиста и врача-наставника

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила закрепить на законодательном уровне статусы молодого специалиста и врача-наставника, чтобы обеспечить работу молодых врачей без опыта в системе здравоохранения под контролем сертифицированных специалистов на протяжении не менее трех лет.

"Необходимо внести на законодательном уровне статус молодого специалиста и врача-наставника - человека с первой или высшей категорией, работающего не менее пяти лет по своей специальности, чтобы обеспечить работу [молодых врачей] в государственной системе здравоохранения под контролем... сертифицированных специалистов на протяжении не менее трех лет", - сказала она во вторник на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

По ее словам, это может коснуться и выпускников вузовских программ специалитета и ординатуры. Скворцова отметила, что подобная практика есть для начинающих врачей-терапевтов, хирургов в США, Канаде, Европе.