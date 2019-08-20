В Иркутской области проверяют информацию об оскорблении чиновницей пострадавших от паводка

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назначил проверку по факту появления в социальных сетях и Telegram-каналах звукозаписи, на которой предположительно начальник управления пресс-службы и информации регионального правительства Ирина Алашкевич оскорбительно высказывается в адрес пострадавших от наводнения.

Об этом сообщила ТАСС сама Алашкевич.

"Губернатор назначил проверку, и проводится экспертиза голоса", - сказала она.

Звукозапись начала распространяться в соцсетях и Telegram-каналах на прошлой неделе. На ней женщина в грубой форме высказывается о жителях зоны наводнения, говорит о том, что на встречу с посетившим Иркутскую область Владимиром Путиным пришли люди, которые были плохо одеты и у которых "два класса образования". "Они сидят в тепле, <…> с теплым туалетом, с чистой постелью, то, чего у них не было в их хлеву. <…> Они все там в ПВР люди", - высказывается женщина.