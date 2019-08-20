Художник Шилов награжден медалью за серию портретов легенд отечественной разведки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин презентовал портрет участника Курской битвы, ветерана Великой Отечественной войны, разведчика Виталия Короткова кисти художника Александра Шилова. На презентации он наградил художника медалью СВР России, передает корреспондент ТАСС.

"Мы с большим уважением относимся к вам, вашим заслугам. Вы являетесь примером и образцом для действующих сотрудников Службы внешней разведки, особенно для молодежи, и наряду с большим количеством государственных наград портрет кисти Александра Шилова является подтверждением ваших заслуг перед Отечеством", - сказал Нарышкин на открытии выставки в галерее художника, обращаясь к ветерану.

Глава Службы отметил, что Коротков своим трудом во многом обеспечивал безопасность страны на протяжении нескольких десятилетий. Он отдельно поблагодарил Александра Шилова за портреты выдающихся отечественных разведчиков и наградил медалью СВР за заслуги.

Шилов в свою очередь отметил, что Коротков "действительно исполняет самый священный долг" - защищает Родину. "Вам нижайший поклон и величайшая честь. Я с этим чувством преклонения пишу <...> ваших коллег", - сказал он.

Величайшим событием назвал работу художника Виталий Коротков. "Трудно представить его [события] размеры, его величину. Я не мог представить никогда, что буду в этом зале присутствовать, что мой портрет будет висеть здесь наряду с портретами наших выдающихся разведчиков. Огромное спасибо, друзья, за оценку моего скромного труда", - сказал ветеран, отметив, что портрет - "тонкая, художественная работа". "Я могу считать себя самым счастливым человеком, именно благодаря тому, что вся моя жизнь прошла на работе в нашей Службе. Эта напряженная и интереснейшая работа, направленная на укрепление безопасности нашей Родины, нашей страны, нашего народа. Я горжусь этим и глубоко благодарен всем вам и особенно руководству разведки. И сегодня особенно благодарен Александру Максовичу за этот портрет", - добавил Коротков.

Жизнь в разведке

Вся жизнь Виталия Короткова прошла в разведке. В 1943 году он попал на фронт как доброволец. Его взяли в 55-ю автомобильную мастерскую Центрального фронта, где восстанавливали поврежденные в боях танки. Он сразу же попал в район битвы на Курской дуге и принял в ней участие. Коротков освобождал города и села, воевал с фашизмом в Европе, а после капитуляции Германии воевал на Дальнем Востоке вплоть до завершения Второй мировой войны. После окончания института в 1951 году пришел в разведку, где служил на протяжении 40 лет. После ухода со службы он занимался созданием организации ветеранов разведки и уже более 20 лет сотрудничает с пресс-бюро СВР.

Портрет Короткова стал шестым в экспозиции "Они сражались за Родину". Ранее Шилов написал портреты Героя России Алексея Ботяна, легендарных разведчиков супругов Геворка и Гоар Вартанян, британца Кима Филби, почти 30 лет проработавшего на советскую разведку, ветерана СВР Джорджа Блейка и участника Великой Отечественной войны, почетного сотрудника органов госбезопасности РФ Ивана Евдотьева.