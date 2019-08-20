Эксперты определили лучшие страны для отдыха с детьми

Больше всего отелей для отдыха с детьми находятся в Италии, США и Германии. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В топ-10 также вошли Франция, Испания, Австрия, Индия, Россия, Польша, Бразилия.

Как отмечается, в вариантах размещения, подходящих для отдыха с детьми, должно быть специальное меню, игровая комната, услуги няни и возможность поставить в номер детскую кроватку.

Некоторые гостиницы также предлагают анимацию, занятия в обучающих клубах и отдельные детские бассейны.

"По нашим данным, в России для отдыха с детьми подходит 5% гостиниц. Это средний показатель по миру", - отметил директор гостиничного направления OneTwoTrip Максим Карауш.

Он добавил, что отрыв РФ от стран Европы и США по количеству подходящих для детей объектов размещения, невелик. "Например, в Германии, находящейся на третьей строке рейтинга, таких отелей более 6100, а в России - порядка 4000", - уточнил он.

В РФ, согласно данным исследования, в пятерку городов с наиболее подходящими для детей объектами размещения вошли Анапа, Адлер, Санкт-Петербург, Сочи и Москва.

Для анализа использовалась база отелей и других видов размещения OneTwoTrip, в которую входит более 2 млн вариантов жилья.