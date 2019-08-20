В Чечне с начала года установили более 26 тыс. счетчиков электроэнергии

ГРОЗНЫЙ, 20 августа. /ТАСС/. Более 26 тыс. счетчиков учета электроэнергии установили в Чечне с начала 2019 года в рамках модернизации электросетевых объектов и реализации комплексной программы по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии, сообщила во вторник пресс-служба "Чеченэнерго".

"С начала этого года в районах и городах республики специалистами энергокомпании установлено и заменено 26172 счетчика. Мероприятия по замене и установке энергосчетчиков ведутся в рамках модернизации электросетевых объектов и реализации комплексной программы по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии. Среди прочих преимуществ в работе приборы учета нового поколения позволяют дистанционно отслеживать показания", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, компания "Россети" до конца 2024 года реализует комплексную программу модернизации энергосетей Чеченской Республики, бюджет которой составит около 20 млрд рублей. C 2017 года специалисты построили три новых подстанции - "Курчалой", "Гудермес-Сити", "Черноречье" общей стоимостью более 2 млрд рублей. В 2019 году в республике началось строительство первой цифровой подстанции "Город", которая позволит снизить нагрузку на существующие центры питания.