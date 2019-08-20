Голикова заявила о сохранении потенциала для дальнейшего снижения младенческой смертности

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Власти РФ видят потенциал для дальнейшего снижения уровня младенческой смертности в стране. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, состоявшемся во вторник.

Таким образом она прокомментировала слова главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой о том, что Россия вошла в перечень стран с самым низким уровнем материнской и младенческой смертности, а средняя продолжительность жизни в РФ за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.

Голикова отметила, что снижение младенческой смертности стало результатом давней и целенаправленной работы по изменению системы оказания медпомощи беременным женщинам и введению в строй большого числа перинатальных центров.

"Система организации медицинской помощи в этой части продолжает совершенствоваться, и мы считаем, что у нас еще сохраняется даже потенциал для дальнейшего снижения [показателей младенческой смертности]", - сказала Голикова.

Комментируя рост средней продолжительности жизни в РФ, вице-премьер подчеркнула, что речь идет о прогнозируемой величине. По ее словам, этот показатель сложился на основании данных о снижении смертности в стране за прошедшие шесть месяцев. "Сейчас по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность населения снизилась на 3,1%, и если этот показатель снижения сохранится до конца года, тогда мы выйдем на тот показатель продолжительности жизни, который был озвучен [на совещании] - 73,7 [года]", - сказала Голикова. Она добавила, что если же по каким-то причинам уровень смертности изменится в худшую сторону, то изменится и средняя прогнозируемая продолжительность жизни.

"Но у нас по всем нашим показателям, которые связаны с реализацией национальных проектов, [есть] тренд на снижение смертности, и мы очень жестко следим за регионами, как они работают по этому показателю", - заключила зампред кабмина РФ.