Правительство до 1 октября примет решение по структуре зарплаты врачей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правительство до 1 октября примет решение о том, будет ли структура заработной платы врачей жестко зафиксирована или же будет возвращена система доплат. Об этом во вторник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина.

"Нам предстоит принять решение, мы жестко фиксируем структуру заработной платы - оклад, компенсационные, стимулирующие и внутри этого дифференциацию <…> И второе направление как альтернативное этому - возможное введение доплат, как это было в свое время в рамках первого нацпроекта "Здоровье", - сказала она.

Голикова отметила, что проверки Роструда показали, что в ряде регионов зафиксирован факт неоплаты сверхурочных врачам, а также работы по совместительству. "Это недопустимая ситуация, которая тоже приводит к снижению заработной платы и медицинских работников, и педагогичесиких", - сказала вице-премьер.

Она добавила, что в трех регионах России зафиксированы серьезные отклонения по уровню заработной платы. По ее словам, тем не менее, в среднем по региону исполняется указ президента 2012 года по доведению средних зарплат врачей до 200%. "На уровне областных, краевых, республиканских больниц выполняется даже больше чем две средних заработных платы по региону, а в малых населенных пунктах, сельской местности, к сожалению, имеют место факты достаточно низкой заработной платы, несущественно превышающей минимальный размер оплаты труда", - заключила она.

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