Представители КБР примут участие в восьми арт-кварталах фестиваля "Таврида-АРТ"

НАЛЬЧИК, 20 августа. /ТАСС/. Представители Кабардино-Балкарии в составе 30 человек примут участие во всех арт-кварталах фестиваля "Таврида-АРТ", который стартует 20 августа, сказала ТАСС во вторник координатор фестиваля по КБР Ирина Хагажеева.

"30 человек выехали сегодня на фестиваль. На фестивале восемь арт-кварталов, и представители нашей республики участвуют во всех", - сказала она.

Перед отъездом ребята записали видео со своими выступлениями на сцене, на улицах города и в студии звукозаписи. "Они решили показать функционал каждого из участников. Среди ребят есть танцоры, актеры, певцы и музыканты. Они решили показать, как они готовились к фестивалю", - сказала Хагажеева.

"Таврида-АРТ" соберет на одной площадке 4,5 тыс. молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России и порядка 30 тыс. зрителей. Фестиваль объединит разные направления искусства и станет самой большой в стране площадкой для кастингов. На главной сцене выступят ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями.

На площадке откроются восемь арт-кварталов: "Таврида-Арт", посвященный художественному искусству, дизайну, стрит-арту, скульптуре и архитектуре, "Таврида народная" - для фольклора, промыслов, "Таврида музыка", "Таврида кино&театр", "Таврида танцы", "Таврида КВН", "Таврида лайф" для любителей здорового образа жизни, "Таврида добро" - для тех, кто помогает сохранению исторического и культурного наследия страны.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится с 2015 года, начался он в Крыму. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (пройдет с 20 по 26 августа). Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив". По проекту также ведется строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание стройки в 2022 году).