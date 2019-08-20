Квест в музее и праздничный фейерверк пройдут в Ставрополе в День флага

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Жители Ставрополя 22 августа выступят в роли следователей в ходе квеста в День Государственного флага РФ в музее "Россия - моя история", сообщили во вторник в пресс-центре музейного комплекса.

"Мероприятие начнется с квеста "Дело государственной важности". В руки участников попадет засекреченное дело из прошлого. Лишь выступив в роли следователей и внимательно собрав улики, удастся разгадать тайну. В ходе выполнения заданий можно будет не только интересно провести время, но и узнать удивительные факты из истории государственных символов России", - уточняется в сообщении.

В течение дня специальные программы также будут организованы на детских площадках, в городских домах культуры, киноклубах и библиотеках. На этих площадках пройдут конкурсы детских рисунков, литературные праздники, викторины, показы фильмов и мультфильмов, познавательно-игровые программы.

По данным администрации Ставрополя, городской праздник в День флага состоится на площади Святого князя Владимира рядом с музеем "Россия - моя история". В четверг вечером там организуют интерактивные программы для горожан, перед зрителями выступят ставропольские кавер-группы, специальную программу представят на светомузыкальном фонтане, завершится праздник фейерверком.

22 августа отмечается День Государственного флага России в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".