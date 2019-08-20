Единороссы разработают предложения по уменьшению отчетности учителей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" перед началом учебного года соберет общественные инициативы и на их основе разработает предложения по решению проблемы избыточной отчетности педагогов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба партии со ссылкой на первого замсекретаря генсовета единороссов, депутата Госдумы Ольгу Баталину.

"Свои инициативы сможет направить любой желающий через сайты региональных отделений "Единой России" до 28 августа, а 4 сентября планируется обсудить их с участием всех профильных ведомств, экспертов, представителей родительского сообщества на федеральной дискуссионной площадке "Благополучие человека", - проинформировала она.

По мнению Баталиной, "антибюрократическая учительская инициатива" - это "народный проект, в котором заинтересованы все - и педагоги, и родители, и учащиеся". Она сказала, что во время встреч с гражданами, в ходе личных приемов депутаты "регулярно сталкиваются с жалобами на излишнюю бумажную загруженность учителей, большое количество отчетности, которая отвлекает от учебного процесса".

"Более 80% учителей связывают усложнение работы в школе именно с ростом отчетности и бюрократической нагрузки", - добавила парламентарий, сославшись на результаты мониторинга Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. "При этом федеральные власти не могут повлиять на распределение нагрузки среди учителей, это полномочия региональных и муниципальных органов", - напомнила она.

Баталина сообщила, что сейчас с региональных партийных дискуссионных площадок собираются различные предложения "по уменьшению нагрузки на работников образования, связанной с составлением ими планов, отчетов, ответов на разнообразные информационные запросы". "Необходимо установить четкий перечень документов, в разработке и ведении которых участвуют учителя, а также определить, кто отвечает за остальные акты", - подчеркнула она.

По словам Баталиной, по итогам обсуждения проблемы будут подготовлены предложения по изменению нормативной базы как на федеральном, так и на региональном уровнях.