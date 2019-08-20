Летний курс в реабилитационном центре Избербаша прошли около 100 детей

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Около 100 детей с ограниченными физическими возможностями прошли летний курс восстановительных процедур в реабилитационном центре Избербаша, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства труда и социального развития Дагестана.

"В реабилитационном центре для детей с ограниченными физическими возможностями в Избербаше состоялось закрытие летнего курса реабилитации. За это время восстановительные процедуры получили около 100 детей. Летний курс реабилитации предусматривает проведение оздоровительной зарядки, спортивных упражнений, аэробики и подвижных игр на воздухе. У ребят также появляется возможность совершить небольшие экскурсии и ознакомиться с растительным миром региона", - говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что психологи центра отмечают особое воздействие курса реабилитации детей именно в летний период. "Работа психолога в форме прогулки помогает быстрее наладить контакт с пациентом, дети при таком подходе лучше раскрываются и проявляют интерес", - пояснили в пресс-службе.