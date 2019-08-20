Новый турмаршрут по аналогии с "Золотым кольцом" откроют в Дагестане до конца года

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана рассчитывают до конца года запустить новый туристический маршрут "Легенды Дагестана", рассчитанный на 14 дней. Он охватит все муниципалитеты и города республики, туристы смогут увидеть более 100 достопримечательностей, сообщил ТАСС министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов.

"Сейчас проходит паспортизацию новый маршрут "Легенды Дагестана", это крупный, кольцевой туристический маршрут, включающий в себя все районы и города республики и рассчитанный на 14 дней. Он будет сделан по аналогии известного маршрута "Золотое кольцо России". Можно будет увидеть более 100 туристических объектов, запустить маршрут планируется до конца года", - сказал Ибрагимов.

Он отметил, что протяженность нового турмаршрута превысит 2 тыс. км. Туристы смогут увидеть главные достопримечательности республики - крепости, храмы, пещеры, каньоны, природные памятники и музеи, в том числе в Дербенте, Кизляре и Махачкале. Для удобства отдыхающих по пути следования будут установлены туристические остановки или хабы. Это модульные шатровые конструкции, где будут расположены небольшие кофейни, сувенирные лавки, кабинеты медуслуг, большие щиты с указанием всех достопримечательностей и торговые места для реализации местных продуктов.

"Стоимость всего маршрута ориентировочно составит 50 тыс. рублей за 14 дней. Но мы предусмотрели внутри маршрута два кольца - это "Северные легенды Дагестана" и "Южные легенды Дагестана". То есть турист, если он не хочет посещать все места, сможет выбрать наиболее интересное для себя направление. Малые кольца рассчитаны на три-четыре дня, соответственно, по стоимости будут дешевле", - сказал Ибрагимов.

По данным министерства по туризму и народным художественным промыслам, основную часть турпотока в Дагестан составляют жители соседних регионов и промышленных центров России. Большое число туристов посещают известный город Дербент с его Джума-мечетью (733-734 годы), которая считается одной из основных точек отсчета распространения ислама в России. Также у туристов востребованы маршруты в древние селения Старый Кахиб (Шамильский район), Гамсутль, Корода (Гунибский район). Власти Дагестана рассчитывают, что турпоток в республику по итогам текущего года увеличится минимум на треть и превысит 850 тыс. человек.