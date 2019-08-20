Скворцова предложила закупить отечественные измерители давления для 2,5 млн гипертоников

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила президенту Владимиру Путину в 2020-2021 годах закупить отечественные приборы для измерения артериального давления для 2,5 млн россиян с гипертонией. Об этом она сообщила во вторник на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

"Мы вместе с нашими главными экспертами - кардиологами оценили пациентов с артериальной гипертонией, их около 48 млн человек, из которых только 8 млн с высоким риском развития осложнений. Из них 2,5 млн с чрезвычайно высоким риском. Мы хотели бы предложить, Владимир Владимирович, для этих 2,5 млн приобрести уже отечественные электронные гаджеты по измерению артериального давления. Мы бы хотели в 2020-2021 годах провести [закупку] только для 2,5 млн человек экстремально высокого риска и затем перейти на группы высокого риска", - сказала она.

Как пояснила Скворцова, отечественные приборы будут иметь бесплатное техническое сопровождение, мониторинг показателей и возможность экстренного реагирования в случае критических показателей здоровья у пациента. Кроме того, лечащий врач будет напрямую ознакомлен с данными прибора.

Министр сообщила, что с 2015 по 2018 годы в 22 регионах проводились пилотные проекты по цифровому мониторингу артериального давления у людей с высоким риском гипертонических кризов. В проекте приняли участие 32 медицинские организации и 1,5 тыс. пациентов.

"[Мы] получили очень серьезные положительные результаты. 91% пациентов достигли целевого уровня артериального давления, в контрольной группе сравнения - всего 50%. На 70% сократились вызовы скорой помощи и в два раза госпитализация с гипертоническим кризом. Безусловно, это сказывается на показателях смертности и инвалидности", - пояснила Скворцова.