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"Единая Россия" готова внести поправки о повышении выплат по программе "Земский доктор"

Изменения направлены на повышение качества первичной медицинской помощи, отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" готова в короткие сроки предложить необходимые изменения в законодательство для введения повышающего коэффициента 1,4 для выплат по программе "Земский доктор" на особо сложных и труднодоступных территориях и закрепления института наставничества для молодых врачей. Об этом во вторник заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

"Единая Россия" готова в короткие сроки внести в законодательство необходимые изменения, направленные на повышение качества первичной медицинской помощи. Речь идет о законодательном закреплении института наставничества для молодых врачей в течение не менее трех лет, введении повышающего коэффициента 1,4 для выплат по программе "Земский доктор" для особо сложных и труднодоступных территорий", - сказал Турчак.

Кроме того, продолжил он, "необходимо ввести в законодательство особый статус "бережливых поликлиник", что позволит финансово стимулировать переход всех поликлиник к новым подходам в работе с пациентами, избавиться от очередей к врачам".

Также единороссы поддерживают предложение Минздрава освободить поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории от налогов на имущество и земельного налога, что потребует изменений в Налоговый кодекс. В заключение Турчак также проинформировал, что в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина об утверждении к середине следующего года во всех регионах программ модернизации первичной помощи единороссы в региональных парламентах "активно включатся в эту работу, организуют общественное обсуждение проектов программ с тем, чтобы они максимально отвечали интересам жителей".

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия
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