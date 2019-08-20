Воспитанники детского технопарка в Пензе создали прототип движущейся солнечной батареи

ПЕНЗА, 20 августа. /ТАСС/. Воспитанники детского технопарка "Кванториум НЭЛ" в Пензе разработали прототип солнечной батареи, которая способна изменять свое положение вслед за движением солнца таким образом, чтобы лучи попадали на нее под углом 90 градусов. Это позволяет повысить эффективность выработки энергии, сообщили ТАСС авторы проекта.

"Согласно исследованиям, максимальное количество энергии вырабатывается, когда свет попадает на фотоэлемент под углом 90 градусов. Так как солнце движется, есть периоды, когда фотоэлемент получает мало энергии. Поэтому мы решили создать модель солнечной батареи, которая будет направлять фотоэлемент таким образом, чтобы она всегда находилась под углом 90 градусов к источнику света", - сказал воспитанник технопарка Дмитрий Кулаков.

Поворот батареи осуществляется с помощью источника питания и микроконтроллера Arduino Uno. Угол поворота прописывается в машинном коде. По словам наставника "Кванториума НЭЛ" Дмитрия Адаменко, разработка эффективнее аналогов на 15-20%.

"Мы планируем повысить эффективность [батареи], установив накопитель энергии, например литий-ионный аккумулятор", - сказал собеседник агентства, уточнив, что это позволит батарее работать даже в вечернее время.

Кроме того, участники проекта планируют заменить микроконтроллер, что позволит существенно увеличить производительность батареи.

Особенности использования

Адаменко отметил, что подобные разработки используются в США, однако в российских условиях они не совсем эффективны, так как для каждой местности необходимо рассчитывать азимут солнца. "Именно поэтому западные технологии для нас, на мой взгляд, неэффективны. Настройки [батареи] меняются в зависимости от координат местности, в разных городах они отличаются", - отметил собеседник агентства.

По его словам, созданный прототип батареи эффективен для использования в Пензе. В дальнейшем разработчики планируют добавить возможность перенастройки батареи. "В случае коммерческого использования и масштабирования разработки необходимо усовершенствовать систему, чтобы пользователь сам мог вводить данные местности для подстройки батареи", - уточнил он.

Разработка технопарка ранее была отмечена на конкурсе исследовательских и проектных работ школьников "Высший пилотаж", конкурсе "Эврика", а также на региональных конкурсах.